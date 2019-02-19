Burdurlu öğrencilere 'kum havuzlu' coğrafya dersi
|19 Şubat 2019 23:23
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BURDUR'daki USO Anadolu Lisesi'nde öğrenciler coğrafya dersini artırılmış gerçeklik temelli Coğrafya Kum Havuzu'nda interaktif şekilde öğreniyor. Projenin aralık ayından bu yana uygulandığını söyleyen Okul Müdürü Kadir İpek, öğrencilerin kum havuzunda öğrendiklerini ömür boyu unutmayacağını söyledi.
Burdur merkez USO Anadolu Lisesi'nde geçen aralık ayında öğrencilerin coğrafya derslerini daha iyi kavramaları ve anlamaları için Coğrafya Kum Havuzu projesi başlatıldı. Proje kapsamında ahşap bir havuz içerisinde bulunan kumun üzerine, özel bir düzenekle yansıtılan görüntü sayesinde topografik şekiller oluşturularak, öğrencilere coğrafya eğitimi veriliyor.
'ÖĞRENDİKLERİNİ ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAKLAR'
Okul Müdürü Kadir İpek, 'Coğrafya Kum Havuzu' projesiyle öğrencilerin coğrafi terimleri yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini söyledi. İpek, "Coğrafya Kum Havuzu projemiz ilimizde ve bölgemizde tek. Bu projeyle öğrencilerimiz coğrafyayla ilgili terim ve kavramları kendileri yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Bu kum havuzunda öğrendiklerini ömür boyu unutmayacaklardır. Coğrafya Kum Havuzumuz yaptığımız şekilleri hemen topoğrafya haritasına döndürüyor. Coğrafya Kum Havuzumuz ile ilgili Türkiye genelinde birçok ilden bilgi talep ediyorlar. Şehrimizdeki okullardan öğrenciler de okulumuza gelerek coğrafya derslerini burada işliyor" dedi.
'GÖREREK VE YAPARAK ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYOR'
Okulun coğrafya öğretmeni Filiz Yürekli de "Çocukların coğrafyayı arazide öğrenmesi gerekirken biz araziyi çocukların ayağına getirdik. Bu kum havuzu artırılmış gerçeklikle onların hayal etmesinden öte dağları, tepeleri, yeryüzü şekillerini görerek ve yaparak öğrenmelerini sağlıyor. Burada izohips (eş yükselti eğrileri) yöntemini, yeryüzü şekillerini, gidemedikleri, göremedikleri birçok şeyi görmeleri için fırsat oluşturuyor. Çocuklarımız çok ilgili ve bu kum havuzu konuları anlamalarını kolaylaştırdı. Bizim için çok iyi bir proje oldu" diye konuştu.
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