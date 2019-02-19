Ak Parti'den 'taciz' iddialarına ilişkin ilk açıklama
|19 Şubat 2019 23:33
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, görevinden istifa eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde başarılar diledi.
Bir süredir Genel Kurul'da, özellikle emniyet teşkilatına ilişkin nahoş ifadeler kullanıldığını aktaran Zengin, bir ilçe emniyet müdürü için kullanılan "sözde emniyet müdürü" ifadesini şiddetle reddettiklerini söyledi.
Zengin, "Devletimizin görevlendirdiği bir emniyet müdürüne hiç kimsenin 'sözde emniyet müdürü' demeye hakkı yoktur." dedi.
- "Polisin tacizde bulunduğu" iddiaları
Geçen cumartesi günü Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddialarını da gündeme getiren Zengin, böyle bir konuyu, çok dengeli bir muhakeme ile götürmek gerektiğini belirtti.
Emniyet müdürlüğünün ve olay yerinde çekilen görüntüleri izlediğini anlatan Zengin, "Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken kastı aşan bir şekilde, olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Bizim burada yapmamız gereken, her ikisini aynı anda görmek. Prensip olarak bir insan suç işlerken, yakalandığı an ve devam eden süreçler de dahil olmak üzere asla bir cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bu görüntünün bir kadını itibarsızlaştırmasına biz müsaade edemeyiz." diye konuştu.
Emniyet teşkilatının "tacizci" diye itham edilmesine de asla tahammüllerinin olmayacağını belirten Zengin, "Bu görüntülerde, özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı." değerlendirmesini yaptı.
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