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Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti.
 19 Şubat 2019 23:38
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Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi.

Eyüpsultan'da ikindi namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, ilçede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi seçim standını da ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı
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