1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Adana'da gençlerle buluşma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak, gençlere seslendi.
 20 Şubat 2019 00:42
Yazdır
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Adana'da gençlerle buluşma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak, gençlere seslendi.

Bakan Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana Gençlik kolları tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Kürsü" etkinliğinde gençlerle buluştu.

Gençlerin sorularını cevaplayan Bakan Varank, etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefonla programa katılan Erdoğan, salondaki gençlere seslenerek, 31 Mart seçimleriyle ilgili gençlerden büyük gayret beklediğini belirtti.

Başta Seyhan ilçesi olmak üzere neticeleri taçlandırmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Neticeleri taçlandırırsanız 31 Mart çok daha farklı olacaktır. Cumhur İttifakı ise Adana'dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır. Öncelikle sizin ortaya koyacağınız iradeyi çok önemsiyorum. Bu milli iradenin Adana'daki özellikle Ak Gençlik olarak ortaya koyacağınız performansla şahlanacaktır. Buna hazır mısınız, durmak yok yola devam diyor muyuz, kapı kapı dolaşıyor muyuz, genç arkadaşlarımıza ulaşıyor muyuz? Türkiye genelinde 1 milyon, 18 yaşı yakalamış olan genç bu seçimde oy kullanacak unutmayın. Oy verecek gençlerin üzerinde Ak Gençlik olarak yapacağınız çalışmayı çok önemsiyorum."

Daha sonra Bakan Varank, soruları yanıtlayarak, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Bakan Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, gençlerle aynı midibüse binerek onlarla bir kafeye geçti ve muzlu süt içti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Engelli rapor oranları değişti
20 Şubat 2019 00:47		 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
20 Şubat 2019 00:44
20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2019 00:16		 İmamoğlu: Bizim soyadımızı nüfus memuru koymuş
19 Şubat 2019 23:43
Binali Yıldırım CHP Seçim Merkezini ziyaret etti
19 Şubat 2019 23:38		 Ak Parti'den 'taciz' iddialarına ilişkin ilk açıklama
19 Şubat 2019 23:33
'Amacımız sebze - meyve satana rakip olmak değil'
19 Şubat 2019 23:28		 Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
19 Şubat 2019 23:13
Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
19 Şubat 2019 23:04		 Siyasi partilerin YSK'ya bildirilen İstanbul adayları
19 Şubat 2019 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engelli rapor oranları değişti
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
20 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
İstanbul'da sis etkili oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
kısa değilim yanımdakiler uzun 4
giresunspor 1
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
herbokolog 1
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 2
atma ziya 3
yaşar nuri öztürk 2
takım tutmanın ve dizi izlemenin hiçbir getirisinin olmaması 5
21.02.2019 benfica vs galatasaray maçı 4
SON İLANLAR
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
EPDK 24 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam