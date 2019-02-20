İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisi altına alan sis gece saatlerinde etkisini artırarak gece saatlerinde de sürdü. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüleri adeta kaybetti.
|20 Şubat 2019 05:01
|Yazdır
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisi altına alan sis gece saatlerinde etkisini artırarak gece saatlerinde de sürdü. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüleri adeta kaybetti.
İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler seyir etmekte güçlük çekti. Özellikle boğaz ve çevresinde etkili olan sis köprüleri adeta kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler
19 Şubat 2019 22:41
|İstanbul'da yılın ilk süper ayı böyle görüntülendi
19 Şubat 2019 20:44
|Mührünü yarım asır sonra devredecek
19 Şubat 2019 20:30
|Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi
19 Şubat 2019 19:41
|Afrin şehidinin Whatsapp mesajı yürekleri dağladı
19 Şubat 2019 19:33
|Bu görüntüden sonra yasaklandı
19 Şubat 2019 18:53
|Derede kaybolan Kader Buse Acar 26 gündür bulunamadı
19 Şubat 2019 18:49
|Adana'da ilk 'tanzim satış noktası' açıldı
19 Şubat 2019 18:21
|AVM'lerdeki oyuncaklara dikkat!
19 Şubat 2019 17:58
|İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet
19 Şubat 2019 17:10