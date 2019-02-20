İşe gelmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü bulundu
|20 Şubat 2019 06:10
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Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'nde mermer fabrikasında çalışan Tevfik Göktaş (48) isimli şahıs, Pazartesi gününden itibaren iş yerine gitmedi. Durumundan şüphelenen iş arkadaşları ve yakınları, Göktaş'ın Selimiye köyündeki evine gittiler. Çaldıkları kapı açılmayınca camı kırarak eve giren iş arkadaşları ve yakınları odada Göktaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Eve Jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. İHA'nın haberine göre; evde incelemelerde bulunan sağlık ekipleri, yalnız yaşayan adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Yapılan incelemenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tevfik Göktaş'ın cenazesi, kesin ölüm sonuncunun belirlenmesi için Bursa Adli tıp kurumuna gönderilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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