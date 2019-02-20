20 yıl sonra deprem röntgeni

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı. Konuyla ilgili genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla tüm illere gönderildi. Tüm il ve ilçelerde riskli binaları ortaya çıkaracak ve buna göre Kentsel Dönüşüm planlamasını yapacak olan Bakanlık, genelgeyle en riskli alanların 3 ay içerisinde bildirilmesini istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar' çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim." Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6 Şubat'ta düzenlediği "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklamıştı. Buna göre, her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir strateji belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak.

TEHLİKELİ BİNALAR İÇİN ŞİKAYET YAĞDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, vatandaş ile Bakanlık arasında köprü vazifesi görmesi ve vakit kaybının önüne geçilmesi amacıyla hizmete aldığı "ALO 181 Çağrı Merkezi", vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerinin çözümüne katkı sağlıyor. Bu kapsamda, 6 Şubat'ta İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan üzücü olaydan sonra vatandaşlar riskli binalarla alakalı müracaatlarını ALO 181'e iletti. Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından çağrı merkezine gelen "riskli yapı, riskli alan" içerikli müracaatlarda ciddi oranda artış oldu. Olay günü ile 1 hafta öncesi çağrı merkezini Türkiye genelinden 93, İstanbul'dan 40, Kartal'dan da 3 kişi ararken, bu sayı olayın yaşandığı günden 17 Şubat'a kadar ise Türkiye genelinden 2 bin 87'ye, İstanbul'dan 1486'ya, Kartal'dan da 473'e yükseldi.

İNŞAAT VE RUHSAT BAŞVURULARI AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Aralık 2018 dönemine ilişkin 'yapı izin istatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, geçen yıl 2017'ye kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 36.7, bunların yüzölçümü yüzde 48.9, değeri yüzde 35.8, daire sayısı yüzde 53.3 azaldı. Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 143.8 milyon metrekare oldu. Bunun 73.5 milyon metrekaresi konut, 43.6 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 26.7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak hesaplandı. Kullanım amacına göre 97.1 milyon metrekareyle en yüksek payı 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 13 milyon metrekareyle kamu, eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşlarının binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114.2 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 26.6 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 3 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti.