Yerli üretim iken, ithal oldu

Japon otomotiv devi Honda, dünya çapında yaptığı bir takım yapılandırma listesine Türkiye'yi de ekledi. Önceki gün İngiltere pazarında üretime 2022'ye kadar son vereceğini açıklayan şirket, Swindon'daki üretim tesisinin kapatılmasına karar vermişti. Bu doğrultuda Honda'nın globalde gerçekleştirdiği yapılandırma Türkiye'yi de vurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şekerpınar'daki dev tesis 2021 yılında üretim tarafında kepengi kapatacak. Türkiye'de 2021'de Civic sedan üretimine son verecek olan Honda, ülkedeki operasyonlara devam etme niyetinde olduğunu bildirdi. İngiltere North Swindon'un Milletvekili Justin Tomlinson, yaptığı açıklamada Honda'nın İngiltere'nin yanı sıra Türkiye'deki fabrikasını da kapatacağını ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacağını açıklamıştı. Tomlinson "Honda kararında netleşti. Honda'nın İngiltere'den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya'daki fabrikadan sağlanacak" ifadelerini kullandı. Honda'nın İngiltere merkezli web sitesinde yer alan açıklamada ise şu satırlar yer alıyor: "Honda küresel üretim ağını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Bu yeniden yapılandırma, küresel otomotiv endüstrisindeki köklü değişikliklerin bir yansıması olarak Honda'nın elektrikli otomobillere verdiği önemi artırmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Elektrifikasyonun yol açtığı önemli değişiklikler, Honda'nın üretim operasyonlarını revize etmesini ve faaliyetlerini yüksek üretim hacminin yakalanabileceği bölgelerde yoğunlaştırmasını gerekli kılmaktadır. Yapılanma Honda'nın Türkiye'deki otomobil operasyonlarını da kapsayacaktır. Honda Türkiye A.Ş. şu anda yılda 38 bin adet otomobil üretmektedir. Şirket, 2021 yılında mevcut Civic sedan modelinin üretimini durdurmayı bunun yanı sıra Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır. Honda Türkiye A.Ş. bu dönemde Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğunu sürdürmeye devam edecektir."

'KARAR KOLAY OLMADI TEDİRGİNLİK İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue "Sektörümüzü etkileyen köklü değişikliklerin sonucunda, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bunun sonucu olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl hazırlayacağımıza dair çalışanlarımızla masaya oturmak üzere zor bir karar aldık. Bu hiç de kolay olmadı. Bugünkü duyurunun çalışma arkadaşlarımızda yaratacağı tedirginlikten dolayı derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

AKILLARA TORBALI'DAKİ OPEL GELDİ

Honda'nın bu ani kararı akıllara İzmir Torbalı'da üretim yapan Opel'i getirdi. 1989 yılında 20 milyon liralık yatırımla montaj atölyesini kuran Opel, 2000 yılında bu tesisi kapattı. O dönemde Opel Türkiye Genel Müdürü olan Erhard Spranger, 2000 yılında şu açıklamayı yapmıştı: "Önümüzdeki yıl İzmir-Torbalı'da bulunan Opel fabrikasında üretime son veriyoruz. Karar General Motors'un (GM) sürdürdüğü yeniden yapılanma süreci çerçevesinde alındı." Spranger, o dönemde tesisi boşaltacaklarını, ancak satmayacaklarını bildirdi. Öte yandan markanın Torbalı'daki tesisi hala boş bir şekilde duruyor. PSA'ya geçmeden önce Opel'in Türkiye merkezi olarak kullanılan Torbalı tesisinin birçok alanı kullanılmıyor. Honda'nın da Şekerpınar'daki tesisi muhtemelen Opel gibi aynı kaderi paylaşıp bir süre, ofis ve araç parkı olarak kullanılacaktır. Üretim için tekrar harekete ilerleyen yıllarda geçilir mi? soruları ise şu an cevapsız. Yeni model için birkaç yıllık bir çalışma gerekiyor. Eğer olsaydı marka temsilcileri bunu çoktan açıklamıştı. Böylece Civic üretiminin sonlanmasıyla birlikte yeni araç için şu an umut yok.

AVRUPA'NIN İKİNCİ BÜYÜK TESİSİ

Gebze Şekerpınar'da bulunan fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu.1997 yılı sonundan itibaren Honda'nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası'nda 770 kişi çalışıyor. Burada üretilen Civic Sedan modeli, Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'in de dahil olduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bunun yanında, Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YOĞUNLAŞACAĞIZ

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor. Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine yoğunlaşacağız. Küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

ALİ YILDIRIM