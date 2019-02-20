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Park ücretini ödemeyince ortalık karıştı
Kahramanmaraş'ta özel otoparktan çıkan sürücü, iddiaya göre park parasını ödemeyince seyir halinde iken park görevlisinden yumruk yedi. sürücünün yanında bulunan kadın ise "Hepiniz birden çocuğa çöküyorsunuz" diye bağırdı.
|20 Şubat 2019 07:05
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Olay, İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükumet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VJ 4327 plakalı siyah cipin sürücüsü otoparktan çıkarken park parasını ödemedi. Bunun üzerine park görevlisi koşarak, seyir halindeki aracın sürücüsüne yumruk attı.
"HEPİNİZ BİRDEN ÇOCUĞA ÇÖKÜYORSUNUZ"
Sürücü yol ortasında aracını bırakıp aşağı indi. Park görevlisi bir anda sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, sürücünün yanında bulunan kadın ise, "Nasıl önümüzü kesebiliyorsunuz? Hepiniz birden çocuğa çöküyorsunuz. Bir dakika ben bu işi çözeceğim" diye bağırdı.
Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından ismi öğrenilemeyen sürücü ve kadın aracına binerek bölgeden ayrıldı.
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