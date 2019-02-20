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Yapay zekanın yapay zekayla savaşı

Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nın trend konusu yapay zeka (YZ). Güvenlik politikalarının temelinden artık yapay zeka var
 20 Şubat 2019 07:10
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Yapay zekanın yapay zekayla savaşı

Almanya'da 15-17 Şubat arasında gerçekleşen 55. Münih Güvenlik Konferansı'nın trend konusu bu yıl yapay zekaydı. Önceki yıllarda dış politikadaki yeni çıkışlar ve diplomatik güç gösterisi olarak algılanan konferansta bu yıl dikkatler YZ'nın üzerindeydi. Mobil iletişimde yeni 5G teknolojisinin kullanılması ile YZ'nın dünyadaki güç dengelerinin değişimine nasıl etki edeceği sorusuna cevap arandı.

ÇİN ENDİŞESİ

Bütün istihbarat ve askeri temsilcileri Çin'in YZ ile sürdürülen teknoloji savaşında önde olduğunu konusunda hemfikir. Uzmanlar "otoriter devletler ve demokrasiler arasında bir savaşın" arefesinde olunduğunu söylüyor. Microsoft yöneticisi Brad Smith YZ'yı elektrikli üretime geçiş ve motorun keşfi ile kıyaslıyor. YZ hayatın her alanında ve anında yaşamı değiştirecek. Smith YZ'nın hem şirketler hem de ordular için daha etkin ve daha hesaplı imkanlar sunmasına dikkat çekiyor.

Yeni 5G teknolojisi ile saniyede 10 bin megabayt veri indirilebiliyor. bu boyut otonoma araçların kullanılmasını mümkün kılıyor. Smith, 5G ağlarının güven sorununa dikkat çekerek yeni bir çatışma alanına dikkat çekiyor "Eğer Rusya ve Çin tekniği askeri bir araç olarak kullanırsa dünya pazarındaki globalleşme azalır." ABD'li güvenlik uzmanı Robert Work ise Çin'in ABD'nin bu zamana kadar hiç bir zaman karşılaşmadığı güçlü bir rakip olduğunu belirterek, Çin ekonomisini çok yakın bir sürede ABD'nin ekonomisinden büyük hale geleceğine dikkat çekiyor.

Konferansta Çin tehlikesine dikkat çeken diğer uzmanlar Helena Legarda (Mercis Institut) ve Meia Nouwens (IISS-Thinktank) bu ülkenin artan pazar hakimiyetine vurgu yapıyor. Hem sivil hem askeri alanda kullanılabilen YZ temelli robotlar, satelitler, süper hızlı kuantum bilgisayarlar Çin'in gücünü oluşturuyor. Devlet yoğun şekilde bu alanda yapılan araştırmaları destekliyor. Dünyada araştırmalara en çok bütçe ayıran ikinci ülke Çin.

ALGORİTMA SAVAŞLARI

Robert Work çok yakında savaşlarda YZ'nın belirleyici rol oyacağını söylüyor. Algorithmic Warfare (Algoritma Savaşları) reel askerleri daha yoğun bir şekilde destekleyecek hatta ikame edecek. Yani YZ, YZ ile savaşacak. Bu savaşın ayak seslerine İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson da dikkat çekiyor. Williamson'a göre Rusya'nın savaş araçları istihbarat siber kriminalite, online troller ve desenformasyonlar. Bu araçlar YZ aracılığı ile her gün daha da etkin hale geliyor.
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