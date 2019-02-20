1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Resmi Gazetenin internet sitesini altyapısı ile birlikte bütünüyle yeniledi.
 20 Şubat 2019 07:14
Yazdır
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti

Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ikinci yüz günlük eylem planında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından "Mevzuat Bilgi Sisteminin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi" hedeflenmişti.

Bu kapsamda, henüz Mevzuat Bilgi Sistemi (mevzuat.gov.tr) yeni sisteme tam anlamıyla uyarlanamasa da, Cumhurbaşkanlığı tarafından öncelikle Resmi Gazete internet sitesi bütünüyle yenilenerek 20 Şubat 2019 tarihi itibarıyla ilk kez yayıma alındı.

Yeni internet sitesinin göze çarpan en önemli özelliği kullanıcı dostu olması oldu. Ana sayfada yer alan takvimde Resmi Gazete'nin o günkü sayısına ait tüm bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan, istenilen tarihe doğrudan tıkladığında o gün yayımlanan Resmi Gazete'nin elektronik ortamda haline de ulaşılabilmektedir.

Bunun yanı sıra, gelişmiş bir şekilde hazırlanan arama seçeneği ile bugüne kadar Resmi Gazete'de yayımlanan tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararı, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ile yine Resmi Gazete'de yayımlanan yüksek yargı organlarına dair Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına kolaylıkla erişilebilmektedir.

Öte yandan, arama seçeneğinden kurum seçilerek sadece ilgili kurumlara ait mevzuatlarda hızlı bir şekilde incelenebilmektedir. Ayrıca, yine arama seçeneğinden geçmiş günlere ait tüm ilanlara kolaylıkla ulaşılmaktadır.

Son olarak, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizde sıkça değişen mevzuatın takibinin yapılabilmesi için Resmi Gazete'nin farklı işletim sistemlerine uygun olarak mobil uygulamalarının kullanıma sunulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz...

Yavuz Selim KAPLAN

ANASAYFA

ARAMA MENÜSÜ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KDV iadelerinde 'hızlı' dönem
20 Şubat 2019 09:59		 20 yıl sonra deprem röntgeni
20 Şubat 2019 06:20
TÜİK öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor
19 Şubat 2019 22:23		 İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet
19 Şubat 2019 17:10
Seçim öncesi taksicilere bir kıyak daha
19 Şubat 2019 15:00		 81 ile 'riskli alan' genelgesi
19 Şubat 2019 13:01
Başkentte kesintisiz metro ulaşımı bugün sağlandı
19 Şubat 2019 11:41		 'e-devletten abonelik' dün gerçekleşemedi
19 Şubat 2019 09:29
Gözler bedelli askerlik ücretinde
19 Şubat 2019 08:40		 İzmit'te zabıtalar okul çevrelerini boş bırakmıyor
18 Şubat 2019 21:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Konut piyasasında artış yönünü değiştirdi
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kitap İnceleme 2
hızır A.S. 1
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 5
körelmiş organ aldatmacası 4
kimsesizler mezarlığı 2
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
fakir koca 9
ilkbahar 1
abdurrahim karakoç 1
ulaşgkc 1
SON İLANLAR
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam