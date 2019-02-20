Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti

Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ikinci yüz günlük eylem planında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından "Mevzuat Bilgi Sisteminin yeni sisteme uyarlanması ve güncellenmesi" hedeflenmişti.

Bu kapsamda, henüz Mevzuat Bilgi Sistemi (mevzuat.gov.tr) yeni sisteme tam anlamıyla uyarlanamasa da, Cumhurbaşkanlığı tarafından öncelikle Resmi Gazete internet sitesi bütünüyle yenilenerek 20 Şubat 2019 tarihi itibarıyla ilk kez yayıma alındı.

Yeni internet sitesinin göze çarpan en önemli özelliği kullanıcı dostu olması oldu. Ana sayfada yer alan takvimde Resmi Gazete'nin o günkü sayısına ait tüm bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan, istenilen tarihe doğrudan tıkladığında o gün yayımlanan Resmi Gazete'nin elektronik ortamda haline de ulaşılabilmektedir.

Bunun yanı sıra, gelişmiş bir şekilde hazırlanan arama seçeneği ile bugüne kadar Resmi Gazete'de yayımlanan tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanlığı Kararı, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ile yine Resmi Gazete'de yayımlanan yüksek yargı organlarına dair Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına kolaylıkla erişilebilmektedir.

Öte yandan, arama seçeneğinden kurum seçilerek sadece ilgili kurumlara ait mevzuatlarda hızlı bir şekilde incelenebilmektedir. Ayrıca, yine arama seçeneğinden geçmiş günlere ait tüm ilanlara kolaylıkla ulaşılmaktadır.

Son olarak, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizde sıkça değişen mevzuatın takibinin yapılabilmesi için Resmi Gazete'nin farklı işletim sistemlerine uygun olarak mobil uygulamalarının kullanıma sunulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz...

Yavuz Selim KAPLAN

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