1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis yeni başkanını seçecek

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Yıldırım'dan boşalan TBMM Başkanlığının seçimi ise partilerin aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacak. Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek
 20 Şubat 2019 07:50
Yazdır
Meclis yeni başkanını seçecek

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle de Genel Kurul, bugün Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşecek.

Bu arada, Genel Kurulda, CHP'nin KOBİ'lerin, esnaf ve çiftçilerin sicil affına ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.

5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

  • Gök, Yıldırım ile birlikte yaklaşık 7 aylık bir süre içerisinde, son derece saygılı, nazik ve uygar bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Meclisimizin güçlenmesi adına yaptığımız kişisel görüşmeler dışında, her ortak platformda yapıcı ve uzlaşıcı bir anlayışı benimsemeye karşılıklı olarak özen gösterdik. Sonuçta siyasi bir karar verdi Sayın Binali Yıldırım. Kendi takdiridir. Sayın Binali Yıldırım'ın bugüne kadar Meclis Başkanı olarak gösterdiği çalışmalardan dolayı kendisini kutluyor ve yaşantısında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Gök, bugünden itibaren 5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebileceğini belirtti. Gök, TBMM Başkanı seçiminin, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacağını ifade ederek, sürecin Meclise hayırlı olmasını diledi.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sülelyman Soylu: Avrupa siyaseti göçten etkileniyor
20 Şubat 2019 10:15		 Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
20 Şubat 2019 10:11
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
20 Şubat 2019 09:49		 Hava Kuvvetlerinde 11 kadın pilot uçuşa başladı
20 Şubat 2019 09:39
Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek
20 Şubat 2019 07:45		 Vergi ve prim borcu son ödeme süresi 28 Şubat
20 Şubat 2019 07:30
ABD'li heyetden bir haftada üç toplantı
20 Şubat 2019 07:20		 Cumhur İttifakı'nda sahada tam uyum
20 Şubat 2019 07:15
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
20 Şubat 2019 06:40		 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
20 Şubat 2019 00:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Konut piyasasında artış yönünü değiştirdi
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
takım tutmanın ve dizi izlemenin hiçbir getirisinin olmaması 5
ulaşgkc 1
Kitap İnceleme 2
kadın susarak gider 2
unutursak kalbimiz kurusun 3
ayın enleri 2
gitarla fotoğraf çektirmek 6
ilkbahar 1
türkiye'yi bu laiklik istismarından kurtarmanın vakti geldi 4
blue bells 1
SON İLANLAR
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam