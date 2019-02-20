Cumhur İttifakı'nda sahada tam uyum

Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP, en alt kademesinden en üst kademesine kadar sahada uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından seçim bölgelerinde görevlendirilen parti kurmayları birbirlerini yalnız bırakmıyor.

AK Parti ve MHP'li heyetlerin seçmenle buluşacakları ortak organizasyonlar hazırlanıyor. Söz konusu organizasyonlara her iki partinin heyetleri birlikte katılırken, sırasıyla da konuşmalarını gerçekleştiriyor. Böylelikle seçim bölgelerinde hem halka hem de tabana birlik, beraberlik mesajlarının yanı sıra, uyum içinde nasıl çalışılacağı gösteriliyor.

HALKI BİRLİKTE DİNLİYORLAR

Hem Cumhur İttifakı'nın adayları hem de her iki partinin kurmayları halkla tek tek iletişim kuruyor. Karşılıklı anlayışın özellikle hakim olduğu sahada, parti yetkilileri birlikte halkın isteklerini, taleplerini ve şikayetlerini dinliyor. Her iki taraf da partiye değil, Cumhur İttifakı'nın adayına oy istiyor. İttifak adayının, vatandaşa hizmet etmeye ve belediyenin şartlarını iyileştirmeye geldiği mesajları veriliyor.

Ebru Karatosun