1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Edinilen bilgilere göre, PKK/PYD/YPG terör örgütünün sözde lider kadrosunun Münbiç'te yaptığı toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması kararı aldı
 20 Şubat 2019 07:25
Yazdır
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

PKK/PYD/YPG terör örgütünün sözde lider kadrosunun Münbiç'te yaptığı toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması, örgüt tarafından verilen sözde eğitimlerde terörist başının adına daha az yer verilmesi gibi konularda kararların alındığı bilgisine ulaşıldı.

PKK/PYD/YPG terör örgütü sözde lider kadrosunun, Münbiç'te 3 Şubat'ta yaptığı toplantıda, terör örgütü üzerinde etkisi iyice azalmış olan terörist başını tamamen örgüt içinde pasifleştirmek adına bir dizi kararlar aldığı öğrenildi.

Münbiç'teki toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması, örgüt tarafından verilen sözde eğitimlerde terörist başının adına daha az yer verilmesi gibi konularda kararların alındığı bilgisine ulaşıldı.

Uzmanlar tarafından, terörist başının bölücü terör örgütünden dışlanmasına yönelik alınan bu kararlarla, "sözde lider kadronun, alt kademelerde daha rahat otorite kurmak istediği" şeklinde yorumlandı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de terör operasyonu: 11 gözaltı
20 Şubat 2019 10:05		 FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı
20 Şubat 2019 09:23
Kayseri'de 4 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
19 Şubat 2019 23:48		 Malatya'da 7 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
19 Şubat 2019 22:31
Şırnak''ta teröristlere ait 6 sığınak imha edildi
19 Şubat 2019 21:39		 FETÖ sanığı iş adamlarına hapis cezası
19 Şubat 2019 21:10
Beşiktaş'taki terör saldırısı davasına devam edildi
19 Şubat 2019 20:22		 Samsun'da 2 komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
19 Şubat 2019 20:05
FETÖ'den yargılanan 6 sanık hakim karşısına çıktı
19 Şubat 2019 20:02		 11 ilde 14'ü asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı
19 Şubat 2019 19:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Konut piyasasında artış yönünü değiştirdi
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abdurrahim karakoç 1
19.02.2017 fenerbahce vs kasımpaşa maçı 1
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
unutursak kalbimiz kurusun 3
askıya almak 1
çay tabağının dibini ev sahibi görmeden yere dökmek 2
fakir koca 9
entropi 2
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
boru sesi 1
SON İLANLAR
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam