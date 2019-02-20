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Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
 20 Şubat 2019 07:45
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Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi.
Türkiye
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