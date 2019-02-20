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Vergi ve prim borcu son ödeme süresi 28 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında geçen yıl yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat'ta sona eriyor. Yapılandırıldığı halde ödenmeyen borç tutarını on gün içinde SGK'ya ödeyenler sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarını 28 Şubat'a kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, prim borçlarıyla ilgili merak edilenleri yazdı
 20 Şubat 2019 07:30
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Vergi ve prim borcu son ödeme süresi 28 Şubat

Geçen yıl mayıs ayında çıkartılan 7143 sayılı torba kanunla, vergi ve prim borçlarına yapılandırma olanağı sağlandı. Prim borçları için ilk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Aralık 2018 tarihi olarak belirlendi. Daha sonra bu süre 8 Eylül'e uzatıldı. Aynı dönemde döviz kurunun hızla artması dolayısıyla peşinat ve taksit ödemelerinde bozulmalar yaşandı.

Yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerin yaklaşık yarısı ödemelerini yapamadı. 2018'in sonunda çıkartılan yasayla, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde yükümlülüklerini yerine getiremediği için yapılandırması bozulanlara yeni bir fırsat tanındı. O fırsattan yararlanmak için tanınan sürenin dolmasına tam on gün kaldı.

DAHA ÖNCE BAŞVURANLAR YARARLANACAK

Prim borçlarının 28 Şubat'a kadar ödenmesi hakkından, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunanlar yararlanacak. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek yapılandırması bozulanlar, söz konusu tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde, yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecekler. Bu kişilerden, borcun ödenmesi gerektiği tarihten itibaren geç ödeme zammı da alınacak.

Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan birinci taksit için 8 Eylül 2018'den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit için ise 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 28 Şubat'a kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı eklenecek.

PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇİP DE ÖDEMEYENLER NE YAPACAK?

7143 sayılı Kanun'la peşin ödeme tercihinde bulunanların, gecikme faizi ve cezaları yerine, anaparaya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında eklenen tutarın yüzde 90'ı silinmişti. Anaparaya, enflasyon farkının sadece yüzde 10'u ilave edilerek ödeme olanağı sağlanmıştı. Bunlar ödemeyi peşin yapmadıkları için yüzde 90 indirim hakkını kaybettiler. Bunların anapara borçları önce borcun doğduğu tarihten 18 Mayıs 2018'e kadar Yİ-ÜFE oranında artırılacak. Bu tutara 8 Eylül 2018'den 28 Şubat'a kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı uygulanacak. Daha önce peşin ödeme tercihinde bulunmuş olanlar, borçlarını taksitli ödemeye çeviremeyecekler.

TAKSİTLİ ÖDEMEYİ SEÇİP PEŞİN ÖDEYENLERE YENİ KATSAYI

Daha önce taksitli ödemeyi seçen ve ödemeleri aksattığı için yapılandırması bozulanlar, isterlerse 28 Şubat'a kadar peşin ödemeye dönebilecekler. Bunların borçlarının daha önce kaç taksit üzerinden yapılandırıldığına bakılmaksızın, 6 taksit seçeneğini seçen borçlular için geçerli olan 1.045 katsayı farkı uygulanacak. Örneğin 10 bin lira borcu bulunanlar, 450 lira fark ödeyerek tüm borcu peşin ödeyebilecek.

GSS PRİM BORÇLARI CEZASIZ ÖDENECEK

28 Şubat'a kadar tanınan sürede borcunu ödemede en büyük kolaylık GSS prim borçlularına sağlandı. Genellikle gençlerden oluşan GSS prim borçluları, borçlarını 28 Şubat'ta kadar ödedikleri takdirde gecikme faizi ve gecikme cezası ödemeyecekler. 28 Şubat'tan sonra ödeyenler ise gecikme faizi ve cezasıyla birlikte daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalacaklar. Borcunu bu tarihe kadar ödemeyenler, 1 Mart'tan sonra SGK üzerinden sağlık hizmeti alamayacaklar.

PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYENLER NEREYE BAŞVURACAK?

Primini kendileri ödeyen 4/b statüsündeki esnaf ile gündelikçiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarında çalışanlar, sanatçılar, ay içerisinde 30 günden az çalışan isteğe bağlı sigortalılar ve tarım sigortalıları da yapılandırma başvurusunda bulundukları halde ödemedikleri tutarları 28 Şubat'a kadar öderlerse yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecekler. Ancak, primini kendi ödeyenlerin, bu haktan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunmaları gerekiyor.

İHYA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR

BAĞ-KUR'lulara, prim borcunu ödeyemedikleri için dondurdukları sigorta sürelerini ihya edebilmeleri için hak tanındı. Yapılandırma kanunu kapsamında başvuruda bulunduğu halde borcunu ödemeyenler, 28 Şubat'a kadar ödeme hakkından yararlanabilmek için bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerine başvuracaklar.
Habertürk
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