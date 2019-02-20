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Anadolu'ya kredi seferberliği

Kamu bankaları, Doğu ve Güneydoğu'da reel sektörün kredi kullanımında yaşadığı teminat ve evrak gibi sorunları çözme sözü verdi. Bölgeye özel KOBİ paketleri hazırlanacak
 20 Şubat 2019 08:25
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Anadolu'ya kredi seferberliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu bankalarının tek amacı kar etmemek olmamalı. İnsanların ucuz faizle kredi bulabilmesinin önü açılmalı" çağrısı karşılık buldu. Kredi kartı borç yapılandırmasıyla binlerce vatandaşa destek olan kamu bankaları Doğu ve Güneydoğu'da reel sektörün finansman ihtiyacını karşılamak için tüm imkanları seferber ediyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Doğu ve Güneydoğu'da reel sektörün kredi kullanımında yaşadığı teminat, evrak gibi sorunları çözme sözü verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ilee Türkiye Bankalar Birliği'nin düzenlediği Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nın bu haftaki durağı Malatya oldu.

HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

Toplantıya, yaklaşık bin 500 sanayici, esnaf katıldı. Hüseyin Aydın ile Osman Arslan reel sektörün sıkıntılarını, taleplerini birebir dinledi ve bazı sorunlara da anında müdahale etti. HüseyinAydın, Halk Bankası ile birlikte üreticinin ve ihracatçının yanında olacaklarını söyledi.Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, faizlerin piyasa koşullarında oluştuğunu anımsatarak, "Hepimiz aynı gemideyiz. Faiz piyasada belirleniyor. Biz de faizlerin düşmesini istiyoruz. Bankacılık sistemi, Türkiye'nin büyümesi için gayret gösteriyor. Bunu Türkiye'nin bütün bölgelerinde göstereceğiz" dedi.

TEMİNAT KOLAYLIĞI YOLDA

Doğu ve Güneydoğu'da işletmelerin kredi talebinde yaşadığı teminat sorunu çözülecek. Taşınırların da teminat olarak kullanılmasının önündeki engeller kaldırılacak. Bankalar, bölgelere özel KOBİ paketleri hazırlarken uygun kredi seçenekleri de sunulacak. Girişimciliği teşvik kredileri çeşitlenecek.

KREDİ MUSLUĞU AÇILACAK

Kamu bankaları bu yıl da büyüme ve istihdam için daha fazla kredi kullandıracak. Doğu ve Güneydoğu'da şube sayısını artırırken, ihracatçılara en uygun koşullarda kredi verilecek. Az gelişen bölgelerde kurulan ya da kurulacak işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak.

İŞ DÜNYASI FAİZDEN ŞİKAYETÇİ

Basına kapalı toplantıda, iş dünyası en çok yüksek faizlerden dert yandı. İhracatçılar teminat sorununun çözülmesini isterken, "Teminat mektuplarındaki pul parasını kamu bankaları düşük seviyede tutuyor. Destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

HAZAL ATEŞ

Anadolu Ajansı
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