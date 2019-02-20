Kara yollarında durum
|20 Şubat 2019 08:40
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.
İstanbul-İzmit yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe Mahallesi, Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.
Kargı-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Mersin-Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerindeki Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Mengen-Devrek istikametindeki tüpten devam ediyor.
Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Giresun-Espiye-Beşikdüzü yolunda bugün 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Uluburun Tüneli'nin Giresun-Espiye yönündeki güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Beşikdüzü-Espiye yönündeki kuzey tüpleri de ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
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