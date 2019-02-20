İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
|20 Şubat 2019 08:45
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Döviz kurunu bahane ederek soğan, biber domates fiyatlarında fırsatçılık yapanlar yetmezmiş gibi şimdi de ilaç stokçuları çıktı. İstanbul polisi özellikle kış aylarında eczanelerde çok satan soğuk algınlığı ve ağrı kesici ilaçlarının stoklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İkitelli İSTOÇ'taki bir depoya baskın düzenledi. 3 ayrı depoya yapılan baskınlarda 19 bin 500 kutu Vermidon, 4 bin 500 kutu Parol, 2 bin 790 kutu Gripin, bin 932 adet Thylolhot, 380 kutu Novalgin ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., H.K. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Fiyatların artmasını bekleyen fırsatçıların, orijinal ilaçları ecza depoları ve anlaştıkları eczaneler üzerinden piyasaya sürmeyi planladıkları belirlendi.
SGK'ya sahte kayıt
Zanlıların ayrıca çeşitli yollarla elde ettikleri TC kimlik numaralarıyla insanların bilgileri dışında muayene olmuş gibi ilaç yazdırıp SGK'ya kayıt ettirdikleri ortaya çıktı. Hem vatandaşları hem devleti dolandıran kaçakçılara yönelik Tıbbi Müntahzarlar Kanunun 18-19. Maddelerine göre tahkikat başlatıldı.
'Affetmeyeceğiz' diye uyarmıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ocak'taki açıklamasında 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığını belirterek şöyle demişti: "Denetimi daha yoğunlaştıracağız, kapatma dahi ciddi müeyyideler uygulayacağız. Stokçuluk yapanları affetmeyeceğiz."
Devrim TOSUNOĞLU
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