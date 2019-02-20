Sağlık Bakanı Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) en yüksek puan alan doktorların tercih ettiği branşlara dikkat çekti. Bakan Koca "Tercihlerde birinci sırada dermatoloji geliyor. Ardından plastik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkolojisi, göz, çocuk psikiyatristi, spor hekimliği yer alıyor" dedi.

İlaç fiyatlarındaki artışa da değinen Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Her yıl bir önceki yıla göre avro kuru yüzde 70 oranında çarpılarak bir düzenleme yapılıyor. İlaç üreticileri ile görüştük, 'bunu uygun görmüyoruz. Yüzde 60 uygulamak istiyoruz' dedik. Aslında biz fiyatları aşağı çektik ancak avro kuru ortalaması geçen yıl yüksek olmasından dolayı ilaçta yüzde 26,4'lük bir artış yaşandı. Yüzde 70'ten hesaplansaydı bu rakam yüzde 48 olacaktı. Peki bu vatandaşa nasıl yansıyacak? Bu ilaçların yüzde 98'i kamu tarafından ödeniyor. Dolayısıyla vatandaşa yansımıyor. Ayrıca, eğer avro kuru bir önceki yılın altında olursa o durumda da 45 gün sonra uygulanmak üzere fiyatlar aşağı çekilir.

Damla Peker