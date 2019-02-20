İstanbul Şehir Hatları'ndan 'sefer iptalleri' açıklaması
Şehir Hatları, "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" açıklaması yaptı
|20 Şubat 2019 09:09
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