Kenevirde yerli tohum var mı?

Ortada yerli endüstriyel kenevir tohum yok, bu işe yönelecek çiftçi ve sanayicinin şüpheleri ve endişeleri var. Bugüne kadar birkaç resmi toplantının dışında ciddi bir girişim yok. Bir araştırma enstitüsünde bir iki personelin insafına bırakılmış konu. Peki bu şartlarda yerli tohum elde edilebilir mi? Hayır.

Kenevirde Yerli Tohum Varmı?

Hemen söyleyelim yok!

Üretimi yapılacak kadar büyük çapta yok. Otomotik olarak dışa bağımlı başlıyoruz. Yani 1-0 mağlup başlıyoruz. Geç başlıyoruz çünkü. Araştırma, planlama ile değil talimatla başlıyoruz çünkü. Bu konudaki sorumlular ihtiyacı ve gerekliliği göremedikleri için ancak Cumhurbaşkanımızın görüp söylemesi gerekiyormuş.

Niye yerli tohum yok? Nasıl Olacak?

Bizde alışkanlık oldu; bir konuyu enine boyuna uzmanlarıyla tartışarak olgunlaştırıp, yöntemler, hedefler, analizler yaparak basamak basamak ilerlemek yerine tepeden inme kararlarla sonuca ulaşmaya çalışmak. Bu yüzdende bir çok güzel proje ve fikir kalıcı olmuyor. Günübirlik politiklara kurban ediliyor.

Niye yerli kenevir tohumu yok? Çünkü iki yıldan fazla süredir bu konuyu gündeme getiren, Kenevirin stratejik bir bitki olduğunu, üzerinde çalışılması gerektiğini, üretilmesi gerektiğini söyleyen, ta ki Cumhurbaşkanımızın gündem etmesine kadar gündemde tutmaya çalışan ASAM Kendir Enstitüsü diye bir kuruluş. Yani bu işle görevlendirilmiş olan Tarım Bakanlığı değil! Tohum işinden rant sağlayan Tohumculukla ilgili Birlikler değil! Tarımsal iş ve işlevlerden güç, para ve toplumsal potansiyel sağlayan Tarımsal STK'lar değil! Bir düşünce kuruluşu olan Avrasya Bir Vakfına bağlı bir enstitü ve bir kaç yazar bu konuyu gündeme taşıyan ve gündemde tutan. Bizim tarımsallar ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra ayıkmış ve telaşla harekete geçmiş bulunuyorlar. Ama ortada tohum yok, bu işe yönelecek çiftçi ve sanayicinin şüpheleri ve endişeleri var. Bugüne kadar birkaç resmi toplantının dışında yetkililerin herhangi bir girişimi yok. Bir araştırma enstitüsünde bir iki personelin insafına bırakılmış konu. Peki bu şartlarda yerli tohum elde edilebilir mi? Hayır. Yerli bir çeşidi tescil ettirip tohumunu bugün çoğaltmaya kalksan en az üç yıl sürer. Bu üç yıl içerisinde de yabancı kenevir tohumu ülkemiz topraklarını istila etmeye yeter. Yabancı tohumdan rant sağlayacaklar içinde iyi bir fırsat olur. Tohumculuğun bakanlıkta ki en önemli üç sacayağı olan; TAGEM, TİGEM ve BÜGEM konunun nersinde? Ya da konu bu teşkilatların ne kadar ilgisinde? Diğer birlikler ve tarımsal STK'lar endüstriyel kenevir konusunu ele alıyorlar mı? Yoksa para ve rant sözkonusu olunca mı devreye girecekler?

Bunları çözecek merciler yavaş hareket ediyor. henüz konu, bunları çözecek yetkili ve sorumluların bilgisinde ve kafasında netleşmemiş. Bir kaç kişi hariç bu konuya inanma tereddütleri geçiren ciddi bir yetkili kitlesi var ortada. Öncelikle konunun mevzuatı güncellenmek zorunda. Bitkinin akibeti kurumsallaşarak belirlenmek zorunda. Aksi takdirde endüstriyel kenevir şahlanışı ya sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin kaprislerine ya da tohumcu firmaların kar iştahlarına kurban gidecek.

M. Murat GÜN