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Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak

MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, yeni öğretmen atama takviminin Mart ayına kalmadan açıklanacağını duyurdu.
 20 Şubat 2019 09:33
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Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Hamza Aydoğdu, İnstagram'da takipçilerinin sorularını cevapladı.

Aydoğdu, yeni öğretmen atama takviminin Mart ayına kalmadan açıklanacağını duyurdu.

Memurlar.Net
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