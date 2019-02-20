Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, yeni öğretmen atama takviminin Mart ayına kalmadan açıklanacağını duyurdu.
|20 Şubat 2019 09:33
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