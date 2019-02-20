Hava Kuvvetlerinde 11 kadın pilot uçuşa başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yöneltilen soru önergesinde verilen cevaba göre, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde pilot adayı toplam 31 kadın öğrenci bulunduğunu belirterek, 'bunlardan 11'inin 2019 yılında mezun olabibleceğini, 2018 yılında mezun olup uçuşa başlayan 11 kadın pilotun bulunduğunu' belirtti.

Bakanlık ayrıca, dönemsel olarak yapılan alımlaraı ihtiyaçlara göre belirlendiğni, Hava Kuvvetleri Komutanlığının temin faaliyetlerinde hiç bir şekilde kadın-erkek ayrımı yapılmadığının altını çizdi.