1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbeci 'sivil imamın' eşine FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen "sivil imam" Nurettin Oruç'un eşi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
 20 Şubat 2019 09:47
Yazdır
Darbeci 'sivil imamın' eşine FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen "sivil imam" Nurettin Oruç'un eşi Münteha Sevim Oruç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) öğretmenlikten çıkarılan Münteha Sevim Oruç'un 13 Ağustos 2014 itibarıyla FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Oruç'un 4 Aralık 2018'de gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, sanığın gözaltındayken alınan ifadesi aktarıldı.

Buna göre Oruç, ifadesinde, özgeçmişinden bahsetti, eşi Nurettin Oruç ile 2000 yılında görücü usulüyle evlendiklerini ifade etti

Oruç, ihraç edildiği 29 Ekim 2016'ya kadar Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Meslek Teknik ve Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Bank Asya'daki hesabı sorulan Oruç, "Hesabımı, çocuğumun Balıkesir Edremit'te öğrenim gördüğü kolej yönetiminin okul taksitlerinin buraya yatırılması gerektiğini belirttikleri için açtırmıştım. O dönem eşimle birlikte birikimlerimizi bu banka aracılığıyla değerlendirdik" beyanını verdi.

"FETÖ ile bağlantılı kimseyi tanımadığını" savunan ve ByLock yüklendiği belirlenen hattı eşinin kullandığını öne süren Oruç, gözaltına alındığı sırada bulunduğu evin annesine ait olduğunu bildirdi.

- 15 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede Oruç'un örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, Bank Asya'da 31 Aralık 2013 itibarıyla bin 250 lira olan hesabının 24 Aralık 2014 itibarıyla 51 bin 754 lira olduğu belirtilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gelecek günlerde başlanacak
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi
20 Şubat 2019 10:23		 Sivas'ta 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
20 Şubat 2019 10:19
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
20 Şubat 2019 10:16		 İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
20 Şubat 2019 08:45
Park ücretini ödemeyince ortalık karıştı
20 Şubat 2019 07:05		 İşe gelmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü bulundu
20 Şubat 2019 06:10
Kayıp üniversiteli Evin ölü olarak bulundu
19 Şubat 2019 23:18		 Motosikletten havaya ateş açınca yakalandı
19 Şubat 2019 21:54
İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti
19 Şubat 2019 21:49		 2 bin 200 yıllık aslan başı heykeli ele geçirildi
19 Şubat 2019 21:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Konut piyasasında artış yönünü değiştirdi
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
televizyon kanallarındaki peak games reklamı 3
zil sesi 2
çok iyi oldu çok da güzel oldu 3
entrika 4
lafazan 1
24.02.2019 galatasaray vs akhisar bld.spor maçı 3
siyah pantolon 2
çay tabağının dibini ev sahibi görmeden yere dökmek 2
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
topunuz patlasın 1
SON İLANLAR
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam