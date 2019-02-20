Darbeci 'sivil imamın' eşine FETÖ davası
|20 Şubat 2019 09:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen "sivil imam" Nurettin Oruç'un eşi Münteha Sevim Oruç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) öğretmenlikten çıkarılan Münteha Sevim Oruç'un 13 Ağustos 2014 itibarıyla FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Oruç'un 4 Aralık 2018'de gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, sanığın gözaltındayken alınan ifadesi aktarıldı.
Buna göre Oruç, ifadesinde, özgeçmişinden bahsetti, eşi Nurettin Oruç ile 2000 yılında görücü usulüyle evlendiklerini ifade etti
Oruç, ihraç edildiği 29 Ekim 2016'ya kadar Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Meslek Teknik ve Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi.
Bank Asya'daki hesabı sorulan Oruç, "Hesabımı, çocuğumun Balıkesir Edremit'te öğrenim gördüğü kolej yönetiminin okul taksitlerinin buraya yatırılması gerektiğini belirttikleri için açtırmıştım. O dönem eşimle birlikte birikimlerimizi bu banka aracılığıyla değerlendirdik" beyanını verdi.
"FETÖ ile bağlantılı kimseyi tanımadığını" savunan ve ByLock yüklendiği belirlenen hattı eşinin kullandığını öne süren Oruç, gözaltına alındığı sırada bulunduğu evin annesine ait olduğunu bildirdi.
- 15 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede Oruç'un örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, Bank Asya'da 31 Aralık 2013 itibarıyla bin 250 lira olan hesabının 24 Aralık 2014 itibarıyla 51 bin 754 lira olduğu belirtilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
Sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gelecek günlerde başlanacak
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