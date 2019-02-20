Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Tıp öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler Bakan Koca'ya, neden tıptan mezun olanlar hastaları daha az görecekleri bölümleri tercih ediyor? sorusunu yöneltti

İşte Bakan'ın cevabı

Bunun çözümü aslında sizlerde. Tercih yapan sizlersiniz. Bu noktada kadroları açan bizleriz. Geçen TUS'ta sıralamayı söyleyeyim size:

1. sırada tercih edilen dermatoloji,

2. sırada tercih edilen plastik cerrahi,

3. sırada tercih edilen radyoloji,

4. sırada tercih edilen radyasyon onkolojisi,

5. sırada göz,

6. sırada çocuk psikiyatrisi, FTR, tıbbi genetik, sonra KBB, psikiyatri... Hatta spor hekimliği 11.sırada, nükleer tıbbın önünde...

Enfeksiyon 14. sırada,

Çok acıklı bir durum: kardiyoloji 15. sırada,

Nöroloji 16. sırada,

Üroloji 17. sırada,

Ortopedi 18,

Su altı hekimliği 19,

Anestezi 20,

Göğüs hastalıkları 21.

İç hastalıkları, ana branştan bahsediyorum, iç hastalıkları 22!

Halk sağlığı 23,

Adli Tıp 24,

Halk sağlığı ve adli tıptan sonra kalp damar cerrahisi geliyor.

Kadın doğuma daha yeni geldik: 26.

Çocuk hastalıkları 27! Ben çocuk hekimiyim, ilk tercihim çocuktu,

Aile hekimliği 28, ondan sonra geliyor 29 olarak genel cerrahi,

Beyin cerrahisi 30.sırada,

Çocuk cerrahisi 31,

Acil tıp 32,

Göğüs cerrahisi 33 ve gidiyor...

Beyin, kalp-damar cerrahisi, kadın doğum gibi meşakkatli, adli problemleri de bulunan branşların pek seçilmediğini görüyoruz. Bunun ülke için hayra alamet olmadığını hepimiz söyleyebiliriz. En önemli, kendinizi emanet ettiğiniz bölümlerle ilgili 'olsa da olur' deniyor. Bakanlık olarak bu konuyu gündeme aldık. Performansla ilgili bir düzenlememiz var. Onu da birkaç ay sonra açıklamış oluruz. Biraz daha farklı kriterler devrede olacak. Yani özellikli, nitelikli, meşakkatli, beceri gerektiren işlerle, müdahalelerle ilgili performansın farklı şekilde devrede olması gerekiyor. Riski düşük olan ve bulunduğu yerden puan toplayarak elde edilen performansın hakkaniyetli olduğuna inanmıyorum

