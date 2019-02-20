Güne başlarken döviz fiyatları
|20 Şubat 2019 09:50
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,2940
|5,2950
|Avro
|6,0060
|6,0070
|Sterlin
|6,8920
|6,9260
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2700
|5,3200
|Avro
|5,9650
|6,0250
|Sterlin
|6,8220
|6,9700
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2930 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,3226'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2834'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 5,2837'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2930'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 artışla 6,0040'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 değer kazancıyla 6,9065'ten işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 artışla 1,1338, dolar endeksi yatay seyirle 96,57 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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