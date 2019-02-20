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Gram altın 228 lira seviyelerinde

Gram altın 228,1 lira, çeyrek altın 373 lira ve Cumhuriyet altını 1.526 liradan işlem görüyor
 20 Şubat 2019 10:03
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Gram altın 228 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki dalgalı seyre paralel 225,5-228,2 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 227,6 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 228,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 373 lira, Cumhuriyet altını 1.526 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1.341,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelere dair iyimserliğin altın talebinin artmasına neden olduğunu ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise direnç konumunda oluğunu kaydetti.

Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle gram altının yükseldiğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatında 228 lirayı direnç seviyesi olarak takip ettiğimizden, yukarı yönlü ataklar yükselişlerin devamı açısında önemli alacaktır. Bugün gram altının 226,8-228,8 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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