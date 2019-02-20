Bingöl'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
|20 Şubat 2019 10:05
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Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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