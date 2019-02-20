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Sivas'ta 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
Sivas'ta "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan 4 sanığa, 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verildi
|20 Şubat 2019 10:19
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Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Cemil Açıkgöz, Abbas Yazaydın, Taha Fazıl Çoşkun, Hacı Kemal Köksal ve avukatları katıldı.
Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.
Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Cemil Açıkgöz'e 4 yıl 2 ay, Abbas Yazaydın'a 2 yıl 6 ay, Taha Fazıl Çoşkun ve Hacı Kemal Köksal'a ise 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
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