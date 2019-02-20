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5 yaşındaki çocuğa haciz geldi

Adana'da balkonda odunlarla oynarken aşağı düşürüp otomobile zarar veren 5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi. Aile karara itiraz ederken 5 yaşındaki çocuğa haciz işlemi yapıldığını öğrenen anne şok olduklarını söyledi
 20 Şubat 2019 10:23
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5 yaşındaki çocuğa haciz geldi

- Adana'da balkonda oynadığı odunları düşürüp otomobile zarar veren 5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi. Hacizle şok olan aile karara itiraz etti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde bundan 2 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre şimdi 5 yaşında olan Berat Meral 3 yaşındayken annesi Merve Meral 2 katlı evlerinin 2. katında balkonda çamaşır sererken o da odun parçaları ile oynamaya başladı.

Bu sırada bir odun çocuğun elinden kaydı. Balkondan düşen odun, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda aracın kaportası zarar gördü. Araç sahibi aileyle tartıştıktan sonra polis çağırarak tutanak tutturdu. Şahıs daha sonrada otomobilini götürerek tamir ettirdi, bin 951 lira masrafta sigorta şirketi tarafından ödendi. Sigorta şirketi bu parayı ödedikten sonra masrafın, zarar veren tarafından karşılanması için mahkemeye başvurdu. Mahkemede faiziyle birlikte bin 991 lira paranın 5 yaşındaki çocuktan alınmasına karar verdi. Bu nedenle olaydan 2 yıl sonra 5 yaşındaki Berat Meral'in adresine haciz ve mahkeme kararı gitti. Ancak aile bu durum karşısında şok olarak karara itiraz etti. Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral (25), "Benim oğlum o zaman 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek hiç bir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Odunlar kayıp aşağı düştü. Biz bu karara bir anlam veremiyoruz bu nedenle itiraz ettik. 5 yaşındaki çocuğa haciz gelir mi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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