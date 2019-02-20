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Sigortacılar 'denetleyici kurum' istiyor

BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Yücel: Sigortacılık alanında da BDDK gibi bir yapının olması gerekiyor. Bu nedenle Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulmasını istiyoruz
 20 Şubat 2019 10:38
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Sigortacılar 'denetleyici kurum' istiyor

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, sigortacılık alanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) benzeri bir yapının oluşturulması gerektiğini belirterek, "Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulmasını istiyoruz." dedi.

Yücel, Anadolu Ajansını ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, sigortacılık sektörünün ülke güvenliğinden savunmaya kadar birçok alanla ilgisi bulunduğunu söyledi.

"Toplumun bütün katmanlarıyla istişare edip ülkemizi daha iyi yerlere nasıl getiririz? Onun derdindeyiz." diyen Yücel, "Hayatın her alanında varız. Özellikle kriz dönemlerinde sigorta sektörü çok önem taşıyor. Sigorta alanı sayesinde güçlü bir ülke krizlerden fazla etkilenmez." ifadelerini kullandı.

Bir ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı sigorta şirketlerinin önlem almalarının önemine değinen Yücel, "Sektörün daha fazla gündemde olması gerekiyor. Sigortacılık alanında da BDDK gibi bir yapının olması gerekiyor. Bu nedenle Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulmasını istiyoruz. BDDK gibi bir yapı kurulursa, ülkede sigortanın pastası artabilir." diye konuştu.

Sigortacılık sektörünün toplumsal düzeni sağlamaya yönelik bir alan olduğunu da vurgulayan Yücel, konut sigortalarına ilişkin 58 bin dava bulunduğunu ve bu sayının giderek arttığını ifade etti. Yücel, bu dava artışını önlemenin yolunun ise konut sigortasının zorunlu hale getirilmesinden geçtiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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