Sigortacılar 'denetleyici kurum' istiyor
|20 Şubat 2019 10:38
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Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, sigortacılık alanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) benzeri bir yapının oluşturulması gerektiğini belirterek, "Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulmasını istiyoruz." dedi.
Yücel, Anadolu Ajansını ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, sigortacılık sektörünün ülke güvenliğinden savunmaya kadar birçok alanla ilgisi bulunduğunu söyledi.
"Toplumun bütün katmanlarıyla istişare edip ülkemizi daha iyi yerlere nasıl getiririz? Onun derdindeyiz." diyen Yücel, "Hayatın her alanında varız. Özellikle kriz dönemlerinde sigorta sektörü çok önem taşıyor. Sigorta alanı sayesinde güçlü bir ülke krizlerden fazla etkilenmez." ifadelerini kullandı.
Bir ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı sigorta şirketlerinin önlem almalarının önemine değinen Yücel, "Sektörün daha fazla gündemde olması gerekiyor. Sigortacılık alanında da BDDK gibi bir yapının olması gerekiyor. Bu nedenle Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulmasını istiyoruz. BDDK gibi bir yapı kurulursa, ülkede sigortanın pastası artabilir." diye konuştu.
Sigortacılık sektörünün toplumsal düzeni sağlamaya yönelik bir alan olduğunu da vurgulayan Yücel, konut sigortalarına ilişkin 58 bin dava bulunduğunu ve bu sayının giderek arttığını ifade etti. Yücel, bu dava artışını önlemenin yolunun ise konut sigortasının zorunlu hale getirilmesinden geçtiğini sözlerine ekledi.
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