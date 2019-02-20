1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın hastaya ağız mukozasından idrar yolu yaptılar

Yaklaşık 6 yıldır idrar yapamama şikayetiyle çeşitli hastanelerde ameliyatlar olan ancak şikayetleri geçmeyen 70 yaşındaki Ayşe Çalık'a İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ağız mukozasından idrar yolu yapıldı. Kadınlarda nadir görülen hastalıktan kurtulan Ayşe teyze, onu sağlığına kavuşturan doktora bol bol dua etti.
 20 Şubat 2019 10:51
Yazdır
Kadın hastaya ağız mukozasından idrar yolu yaptılar

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Çalık, yaklaşık 6 yıldır idrar yaparken sorun yaşıyordu. İdrar yolu darlığı nedeniyle çeşitli hastanelerde kapalı yöntemle ameliyatlar olan Çalık, şikayeti geçmeyince soluğu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aldı. Çalık'a, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Çelik tarafından açık yöntemle ağız mukozasından idrar yolu yapıldı. Doç. Dr. Çelik, kadınlarda idrar yolu darlığının nadir görüldüğünü belirtti.

"Kadınlardan nadir görülüyor"

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çelik, "Ayşe teyzemiz bize idrar yapamama şikayeti ile başvurmuştu. 5-6 yıldır şikayetleri varmış. Daha önce de çok sayıda kapalı yöntem ameliyatları geçirmesine rağmen sorunun düzelip sonra idrar yolunun tekrar kapandığını tespit ettik. Yaptığımız tetkiklerde idrar yolunun tamamen kapalı olduğunu gördük. Sonda çeşidi geçmeyecek kadar kapalıydı ve bunun gitgide idrar kesesi ve böbreklerini etkilediğini saptadık. Bunun üzerine kalıcı çözüm getiren açık ameliyat yapılmasını kararlaştırdık. Kendisi de bu dertten kurtulmak istediğini söyledi. Kliniğimizde daha çok erkek hastalarda bu tür durumlara rastlıyoruz. Nadir de olsa kadınlarda da bu şekilde ciddi darlıklar bazı rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkabiliyor. Ayşe teyze için ağız içinden parça alarak yeni bir idrar yolu oluşturduk. Şu an çok rahat şekilde idrarını yapabiliyor" dedi. Çelik, ağız içi mukozasının, kendini yenileyen mukozalardan olduğunu söyledi.

"Allah ondan razı olsun"

Şikayetlerinin sonlandığını ifade eden Ayşe Çalık da "5-6 senedir darlık vardı. Birkaç kez ameliyat oldum ama yine idrar yolum kapandı. Bu ameliyat çok iyi geldi. İdrarımı rahat yapabiliyorum. Orçun bey karşıma çıktı. Elinden geleni yaptı. Ağız mukozasından idrar yolu yapılacağını öğrendiğimde biraz şaşırdım ama şimdi çok iyiyim. Allah ondan razı olsun. Ellerine sağlık. Ağzım çabuk iyileşti. Hiçbir şikayetim yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli merkezli 'sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
20 Şubat 2019 14:19		 Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
20 Şubat 2019 14:16
İstanbul'da 'gizli kamera' operasyonu
20 Şubat 2019 13:44		 Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
20 Şubat 2019 13:05
FETÖ sanığı eski akademisyene hapis cezası
20 Şubat 2019 12:56		 İlçeyi karıştıran şaka! Öğrenciler hastanelik oldu
20 Şubat 2019 12:20
Ormanlık alanda ölü bulundu, cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı
20 Şubat 2019 12:01		 Konya'da kaçak silah operasyonu
20 Şubat 2019 11:39
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
20 Şubat 2019 11:15		 Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
20 Şubat 2019 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Suriyeli çocuklar 8
eski dostlar 5
ulaşgkc 12
sigarayı bıraktıran ilaçlar 3
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
yandaş medyanın ahlaksız haberciliğinden örnekler 5
adres 1
stefan zweig 1
twitter 1
ayın enleri 2
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam