Seçim parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğulup evraklarını yaktı
|20 Şubat 2019 11:05
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Belediye başkan adaylarının yatırması gereken 1240 TL'yi bulamadığı için dün İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binası önünde kara kara düşünen 54 yaşındaki bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz, sürenin dolmasına dakikalar kala gözyaşlarını tutamadı.
Yaklaşık 2 yıl önce bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladığını ve o günden bu yana seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Gazipaşama her şey helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutamam. Gazipaşalı halkım, esnafım, çiftçim, öğrencilerim, gençlerim sizleri seviyorum. Herkese Allah'a ısmarladık. Adaylık ücreti olan bin 240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum. Sağulun var olun. Hakkınızı helal edin. Üzülüyorum, söz verdim, hakikaten üzülüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Yılmaz, beraberinde getirdiği başvuru evraklarını yakmak istedi. Uzunca bir süre evrakları yakmayı başaramayan Yılmaz, daha sonra evrakları yırtarak yere attı. Yılmaz, bir süre sonra yerdeki evrakları tutuşturmayı başardı ve eylemine sessizce son verdi.
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