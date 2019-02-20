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Yerli, milli ve zırhlı otobüs

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından BMC, Cumhurbaşkanlığı için özel olarak tasarladığı zırhlı otobüsün üretimini gerçekleştirdi
 20 Şubat 2019 11:27
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Yerli, milli ve zırhlı otobüs

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"BMC Zırhlı Makam Otobüsü, son teknoloji donanımı ve modern tasarımıyla, sağlamlık ve güvenliği, yüksek kalite ve konforu bir arada sunuyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomotiv firması BMC tarafından Cumhurbaşkanlığı için özel olarak tasarlanan BMC Zırhlı Makam Otobüsü, üst düzey devlet erkanının da uzun karayolu seyahatlerinde güvenle kullanılabilecek.

Dokuz yolcu kapasitesiyle konforlu, fonksiyonel ve oldukça geniş bir seyahat alanı sunan zırhlı otobüsün, yüksek seviye balistik korumalı kapsülü, 360 derece görüş sağlayan güvenlik kamera sistemi, 450 beygir (HP) ve 2350 Nm tork üreten güçlü ve çevik Euro6 Dizel motoru, konforlu ve verimli sürüş için 12 ileri otomatik şanzımanı ve uzun menzile elverişli 500 litre yakıt deposu bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın hizmetine sunulan, yüksek güvenlik ve konforla seyahat edilebilmesi amacıyla üretilen BMC Zırhlı Makam Otobüsü, kişiselleştirilmiş yenilikçi tasarımıyla da dikkat çekiyor."

Merkezi İzmir'de

1964 yılında İzmir'de kurulan BMC, tasarım, Ar-Ge, mühendislik, üretim, satış ve satış sonrası hizmet fonksiyonlarını kendi bünyesinde barındıran, Türkiye'nin en büyük otomotiv firmalarından. İzmir Pınarbaşı'ndaki 250 bin metrekarelik tesislerinde faaliyet gösteren BMC, şehir içi toplu taşıma sektöründe öncü bir şirket. BMC, İtalya'dan Romanya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a kadar 80'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Memurlar.Net
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