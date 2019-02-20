TCDD Genel Müdürü görevden alındı
|20 Şubat 2019 11:51
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Ulaştırma Bakanlığı'nda kadro değişimi sürüyor. Geçen hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt emekliye ayrılmıştı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevinden ayrılmıştı. Çıtak, Ulaştırma Bakanlığı özel kalemde görevlendirilmişti.
Geçen hafta, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın umredeydi. Apaydın'ın umre dönüşü görevden alınacağı belirtilmişti. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, dün gece Apaydın'ı görevden aldı.
KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER
Kulislerde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü için Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı'nın adı öne çıkıyor. Yazıcı'nın, kısa süre içinde atamasının yapılabileceği belirtiliyor. DHMİ için kulislerde Cengiz Paşaoğlu'nun adı konuşuluyor. Paşaoğlu, bir dönem DHMİ Genel Müdürlüğü Elektronik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı; halen Kişisel Verileri Koruma Kurul üyesi.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan atanırken, TCDD İşletmesi'ne de mevcut genel müdür yardımcıları arasından genel müdür ataması yapılabileceği konuşuluyor.
Olcay Aydilek
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