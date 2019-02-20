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Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Ekim ayında hazır olacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "S-400'ler kurulumla beraber Ekim ayında hazır olacak" dedi
 20 Şubat 2019 12:00
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Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Ekim ayında hazır olacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rusya'dan S-400 teslimatlarının Temmuz 2019'da başlayacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'de Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.

Demir, "Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak. İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Türkiye'nin ikiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu daha önce söylediklerini belirten Demir, Patriot ile ilgili görüşmeler olduğunu, çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Demir, "ABD'den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var." şeklinde konuştu.

Demir, Türkiye'nin bir tercih yapma durumunda kalması halinde ne olacağı yönünde bir soruya, "Konunun teknik yönüyle ilgeniyoruz biz. Sorumluluğumuz bu alanda. Bunun dışındakiler diğer karar vericilerle ilgili. Biz kendi görüşme masamızda bunlara girmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.
NTV
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