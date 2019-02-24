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YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi

Yükseköğretim Kurulu, Mühendislik ve Sağlık alanındaki lisans programlarında asgari ölçütleri yeniledi.
 24 Şubat 2019 12:05
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YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi

Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mühendislik ve Sağlık programlarında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla programların asgari koşullarını yeniden belirlediğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari koşullara aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Mühendislik programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşullara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşullara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
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