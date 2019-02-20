Üniversiteye kurtların inmemesi için Ağrı Dağı'na yem bırakıldı

Iğdır'da, üniversiteye kurtların inmesinin önlenmesi için kırsal araziye yem bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve kış nedeniyle dağlarda yem bulamayan kurtlar, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Iğdır Üniversitesi Yerleşkesine indi.

Yerleşkede her gece kurt sürülerinin görülmesi sebebiyle Iğdır Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın da katılımıyla, kurtların üniversite yerleşkesine inmesinin önüne geçilmesi amacıyla Ağrı Dağı eteklerine yem bırakıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış ve kar yağışı olduğu zaman yaban hayvanları yerleşim merkezlerine doğru hareket ediyor. Özellikle kampüsümüzde son günlerde ciddi manada kurt topluluğu görülmeye başlandı." dedi.

Kurtların öğrencileri ve kampüste yaşayanları tehdit etmesi nedeniyle araziye yem bırakmayı kararlaştırdıklarını aktaran Alma, "Milli Parklar Müdürlüğü ile tabiatta yaban hayvanlarına desteğimizin olması ve yerleşim merkezlerine inmelerini engellemek amacıyla kırsala yem bıraktık." diye konuştu.

Kurtların yerleşkeye inmeden beslenip yaşam alanlarına dönmeleri için 6 noktaya bırakılan yemlerin yakınına kurtların gözlemlenmesi için fotokapanlar da kuruldu.