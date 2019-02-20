1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'nın barajlarındaki doluluk

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı: Şubat ayının 20'nci gününde barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu
 20 Şubat 2019 12:03
Yazdır
Ankara'nın barajlarındaki doluluk

Ankara'nın barajlarındaki doluluk

- ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı:

- "Şubat ayının 20'nci gününde barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu"

ANKARA (AA) - ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Şubat ayının 20'nci gününde barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kınacı, baraj havzalarında incelemelerde bulundu. Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarındaki toplam su rezervinin 469 milyon metreküpü geçtiğini belirten Kınacı, geçen yıl aynı tarihlerde barajlardaki su rezervinin 345 milyon metreküp olduğunu hatırlattı.

Kurtboğazı Barajı'nın yüzde 74, Çubuk Barajı'nın su rezervinin yüzde 84 dolu olduğunu aktaran Kınacı, "Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Kurtboğazı ve Çubuk-2 barajlarını önceki yıllarla karşılaştıracak olursak mevsim itibarıyla olması gerekenden daha fazla su olduğunu söyleyebilirim. Eğer kısa sürede bu barajlarımızdaki suyu kullanmazsak gelecek sularla birlikte barajların dolarak taşması söz konusu olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Baraj havzalarına gelen su miktarıyla ilgili olarak geçen yıllar ile bu yıl arasında kıyaslama yapan Kınacı, şunları kaydetti:

"1992 Ocak ayından itibaren havzalarda su ölçümleri yapılıyor. İçinde bulunduğumuz şubat ayının 20'nci gününde barajlara gelen su miktarı 96 milyon 642 bin metreküp oldu. Oysa geçen yıl şubatın tamamında 60 milyon metreküp su gelmişti. Yani 20 günde geçen yılın tüm ayından daha fazla su gelmiş oldu. Geçen yıllarla karşılaştıracak olursak şu ana kadar en fazla suyun geldiği 3-4 yıldan biri oldu. Ayın tam olarak dolmadığını da düşünecek olursak da bu eğilim devam ederse 1992 yılından bu yana barajlara en çok su gelen ikinci yıl olacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
11 yaşında kitap yazdı, gelirini lösemili çocuklara bağışladı
20 Şubat 2019 14:23		 KDK sorunların çözüm merci oldu
20 Şubat 2019 13:40
Buz tutan baraj balıkçılara ekmek kapısı oldu
20 Şubat 2019 13:23		 Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor
20 Şubat 2019 12:15
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
20 Şubat 2019 12:13		 Üniversiteye kurtların inmemesi için Ağrı Dağı'na yem bırakıldı
20 Şubat 2019 12:05
İSAM'dan Türk musiki tarihine ışık tutacak yeni veri tabanı
20 Şubat 2019 11:04		 Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
20 Şubat 2019 09:10
İstanbul Şehir Hatları'ndan 'sefer iptalleri' açıklaması
20 Şubat 2019 09:09		 Kara yollarında durum
20 Şubat 2019 08:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stefan zweig 1
adres 1
askıya almak 1
boru sesi 1
zil sesi 2
ayın enleri 2
lafazan 2
ahmet mümtaz taylan 2
kimsesizler mezarlığı 5
saç ektirme 2
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam