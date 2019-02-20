Beden eğitimi dersinde kızakla kaydılar
|20 Şubat 2019 11:59
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bir lisenin öğrencileri, İran sınırı yakınında bir tepeden kızakla kayarak eğlendi.
Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Engin, öğrencileriyle İran sınırına yakın Ovacık köyündeki bir tepeye geldi.
Öğretmen ve öğrenciler kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu bölgede tahta kızak ve poşetlerle kayarak beden eğitimi dersini eğlenceye dönüştürdü.
Engin, AA muhabirine, amaçlarının öğrencileri kapalı alandan çıkararak güzel bir coğrafyada eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
İran sınırına yakın yerdeki okulda zor şartlarda eğitim verdiklerini belirten Engin, "Öğrencilerimizin mutlu zaman geçirmelerini ve yüzlerinde tebessüm olmasını istiyoruz. Onlar eğlenince biz de mutlu oluyoruz." dedi.
Öğrencilerden Seda Berivan Aygen de kızakla kayarak çok eğlendiklerini ve stres attıklarını ifade etti.
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