Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı
|20 Şubat 2019 12:13
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