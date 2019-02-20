Bölünen üniversitelerdeki araştırma görevlileriyle ilgili yazı
|20 Şubat 2019 14:00
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Bildiğiniz üzere, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla;
1- Selçuk Üniversitesi bölünerek Konya Teknik Üniversitesi,
2- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölünerek Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
3- İnönü Üniversitesi bölünerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
4- İstanbul Üniversitesi bölünerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
5- Gazi Üniversitesi bölünerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
6- Sakarya Üniversitesi bölünerek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
7- Mersin Üniversitesi bölünerek Tarsus Üniversitesi,
8- Karadeniz Teknik Üniversitesi bölünerek Trabzon Üniversitesi,
9- Erciyes Üniversitesi bölünerek Kayseri Üniversitesi,
10- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bölünerek Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi,
11- Süleyman Demirel Üniversitesi bölünerek Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
12- Afyon Kocatepe Üniversitesi bölünerek Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
olmak üzere toplamda 12 yeni devlet üniversitesi kuruldu.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca; yüksek lisans/doktora eğitimi görmek üzere kadroları geçici olarak 12 büyük üniversite bölünmeden önce tahsis edilen araştırma görevlilerinin durumları ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıya göre;
- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre geçici kadro tahsisi yapılmış araştırma görevlilerinin öğrencilik kayıtlarının yeni kurulan üniversitelere geçmesi sebebiyle, aynı kanun hükmü gereğince kadro tahsislerinin lisansüstü eğitim gördükleri yeni kurulan üniversitelere doğrudan yapılmıştır.
- Tahsis yapılmasından kaynaklı olarak normalde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan iade işlemlerine gerek olmaksızın daha önce geçici kadro tahsisi yapılan üniversite ile yeni kurulan üniversiteler arasında yapılmasına imkan sağlanmıştır.
- Bu durumda olan araştırma görevlileri ile ilgili atama işlemleri sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kadrolarının bulundukları üniversiteye bilgi verilecektir.
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