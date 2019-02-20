Bakan Kurum: Bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık.
|20 Şubat 2019 12:15
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