1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortasında dolar yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 20 Şubat 2019 12:16
Yazdır
Gün ortasında dolar yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3110 5,3120
Avro 6,0270 6,0280
Sterlin 6,8890 6,9240
ANKARA
ABD Doları 5,2850 5,3350
Avro 5,9850 6,0450
Sterlin 6,8340 6,9820
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20 Şubat 2019 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
20 Şubat 2019 12:41
Gram altın 228 lira seviyelerinde
20 Şubat 2019 10:03		 Borsa güne yükselişle başladı
20 Şubat 2019 10:01
Güne başlarken döviz fiyatları
20 Şubat 2019 09:50		 Borsa günü yatay tamamladı
19 Şubat 2019 18:29
Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat 2019 17:29		 Dolar ne kadar?
19 Şubat 2019 17:21
Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat 2019 12:49		 Gün ortası döviz fiyatları
19 Şubat 2019 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara 1
doyumsuz kadın 4
plazma 1
ilaç 3
alanyaspor 2
uçuş modu 3
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 4
kendinle barışık olmak 3
lafazan 2
maskov87 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam