1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 46 bin 500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı
 20 Şubat 2019 12:15
Yazdır
Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 46 bin 500 metrekare alanda kurulacak Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan ve şehirlerin çehresini değiştiren millet bahçeleri projelerinin ihalelerine hızla devam ediliyor.

Bu kapsamda Mersinli vatandaşları daha çok yeşille buluşturacak millet bahçesinin ihalesi de yapıldı. 47 firmanın katıldığı ihalede, değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma, 200 günde projeyi tamamlayacak.

Bitki ve peyzajıyla Mersin'e yeni bir soluk getirecek proje, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

- Şehrin merkezinde yeşil alan

Mersin Millet Bahçesi, konumu itibarıyla şehrin merkezinde yer alıp denize komşu olacak. Bu yönüyle vatandaşlar, yeşille mavinin buluştuğu alanda sosyal aktivitelerini gerçekleştirecek.

Millet bahçesinin kuzey bölümünde aktif alanlar, renk ve koku bahçeleri ve kafeteryalar yer alacak.

Güney bölümde ise koruluklar, bölgenin doğal bitki türlerinden oluşturulmuş ve vatandaşlara bu türleri tanıtmak üzere tasarlanmış bahçeler olacak. Ayrıca çocukların ve ailelerin aktif şekilde kullanması hedeflenen tematik çocuk oyun alanı ve tarım bahçeleri yer alacak.

- Çocuklara 1147 metrekarelik tarım bahçesi

Mersin Millet Bahçesi projesinde, çocukların bitki yetiştirebileceği, toprağın değerini öğrenebileceği, etkinliklerin ve eğitimlerin yapılacağı 1147 metrekarelik tarım bahçesi de yapılacak.

Toplam çocuk oyun alanının 251 metrekare olduğu millet bahçesinde, çok amaçlı etkinlik alanları 2 bin 840 metrekare olacak. 999 metrekarelik yürüme yolunun bulunacağı alanda amfi, sahne ve otopark da yer alacak.

Ücretsiz ikramların yapılacağı millet kıraathanesinde, kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler için internet, fotokopi ve tarayıcı hizmeti de ücretsiz verilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
11 yaşında kitap yazdı, gelirini lösemili çocuklara bağışladı
20 Şubat 2019 14:23		 KDK sorunların çözüm merci oldu
20 Şubat 2019 13:40
Buz tutan baraj balıkçılara ekmek kapısı oldu
20 Şubat 2019 13:23		 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
20 Şubat 2019 12:13
Üniversiteye kurtların inmemesi için Ağrı Dağı'na yem bırakıldı
20 Şubat 2019 12:05		 Ankara'nın barajlarındaki doluluk
20 Şubat 2019 12:03
İSAM'dan Türk musiki tarihine ışık tutacak yeni veri tabanı
20 Şubat 2019 11:04		 Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
20 Şubat 2019 09:10
İstanbul Şehir Hatları'ndan 'sefer iptalleri' açıklaması
20 Şubat 2019 09:09		 Kara yollarında durum
20 Şubat 2019 08:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Adalet Bakanı: FETÖ operasyonlarının devamı gelecek
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Slendergray 1
kendinle barışık olmak 3
takım tutmanın ve dizi izlemenin hiçbir getirisinin olmaması 5
topunuz patlasın 1
sakız çiğnemek 7
stefan zweig 1
19.02.2017 fenerbahce vs kasımpaşa maçı 1
ulaşgkc 12
zillet 2
şalvar 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam