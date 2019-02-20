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Akşener'den Burhanettin Kocamaz açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek'' dedi
 20 Şubat 2019 12:39
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Akşener'den Burhanettin Kocamaz açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek'' dedi.
Anadolu Ajansı
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