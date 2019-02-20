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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.531,00 lira oldu
 20 Şubat 2019 12:41
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.531,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,20 227,40 229,20 229,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.497,00 1.518,00 1.510,00 1.531,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,20 211,20 209,00 213,00
Lira(Tam) Ziynet 1.463,00 1.483,00 1.476,00 1.496,00
Yarım Ziynet 732,00 742,00 738,00 748,00
Çeyrek Ziynet 366,00 371,00 369,00 374,00
Anadolu Ajansı
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