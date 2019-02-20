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Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
|20 Şubat 2019 13:05
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Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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