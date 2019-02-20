Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz görevden alındı
|20 Şubat 2019 13:32
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz görevden alındı. Yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar görevlendirildi. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne kaydırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz görevden alınırken, yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar görevlendirildi.
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç ise, Durmuş Ünüvar'dan boşalan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne kaydırıldı.
Öte yandan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Selçuk Sert görevlendirildi.
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